Якушев: в этом сезоне СБР в спортивном плане сработал достаточно неплохо

Член правления Союза биатлонистов России министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев подвёл итоги сезона.



«Как представитель правления СБР, отмечу, что новая команда Союза биатлонистов России работала первый год после выборов. Мне кажется, СБР со всеми трудностями этого сезона справился. Есть, конечно, какие-то шероховатости. Думаю, что по итогам сезона их обсудим. И в следующем сезоне организационно всё будет выглядеть лучше.

Теперь про результаты наших спортсменов. Главный старт – это чемпионат мира. И, конечно, так, как выступили россияне на чемпионате мира, мы таких результатов давно не видели. Поэтому считаю, что СБР в спортивном плане сработал достаточно неплохо. Это моя личная оценка.

У меня тоже был непростой год. Он был посвящён выстраиванию работы министерства. Но биатлон бросать не планирую. Это для меня огромный пласт жизни. Постараюсь в следующем сезоне более активно участвовать в жизни Союза биатлонистов России», — цитирует Якушева «Тюменская арена».