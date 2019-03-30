Журналист ARD отреагировал на новость, что британцы работают с экс-тренером Гэя

Журналист немецкого телеканала ARD Ник Батлер прокомментировал информацию, что британские легкоатлеты Мэтью Хадсон-Смит, Дезире Хенри и Джазмин Сойерс работают с американским тренером Лэнсом Брауманом, который провёл год в тюрьме и был связан с Тайсоном Гэем и рядом других спортсменов, уличённых в применении допинга.

«Хорошая история. IAAF быстро раскритиковала Россию, когда стало известно, что местные тренеры, связанные с допингом, всё ещё занимаются со спортсменами. Но беспокоит ли это людей, когда речь идёт о британских спортсменах?» — написал Батлер в своём «твиттере».

Ранее ARD сообщил, что в сборной России присутствуют тренеры, которые были замешаны в допинг-скандале, приведшем к отстранению ВФЛА. В частности, речь идёт о Валентине Маслакове, который с 2007 по 2015 год занимал пост главного тренера национальной команды, а теперь числится ответственным за спринт и барьерный бег (400 м, 400 м с/б, 4х400 м).