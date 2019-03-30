Парфёнов и Матвеева выиграли классические спринты на ЧР по лыжным гонкам

На чемпионате России по лыжным гонкам в Архангельске прошли мужской и женский спринты классическим стилем. Победы одержали Андрей Парфёнов и Наталья Матвеева.
Лыжные гонки. Чемпионат России.
Спринт, классический стиль. Мужчины
1. Андрей Парфёнов – 3.34,54
2. Сергей Ардашев – +1,24
3. Андрей Краснов – +6,64
4. Александр Панжинский – +6,80
5. Ермил Вокуев – +11,35
6. Иван Якимушкин – +38,31.
Алексей Червоткин, Илья Семиков, Алексей Виценко и Артём Мальцев выбыли в полуфинале.
Женщины
1. Наталья Матвеева – 4.10,49
2. Юлия Белорукова – +0,38
3. Наталья Непряева – +0,48
4. Ольга Кучерук – +6,58
5. Евгения Ощепкова – +7,53
6. Ольга Сергеева – +9,60.
Елена Соболева, Евгения Шаповалова и Ольга Царёва выбыли в полуфинале.