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Парфёнов и Матвеева выиграли классические спринты на ЧР по лыжным гонкам

Парфёнов и Матвеева выиграли классические спринты на ЧР по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт

На чемпионате России по лыжным гонкам в Архангельске прошли мужской и женский спринты классическим стилем. Победы одержали Андрей Парфёнов и Наталья Матвеева.

Лыжные гонки. Чемпионат России.

Спринт, классический стиль. Мужчины

1. Андрей Парфёнов – 3.34,54
2. Сергей Ардашев – +1,24
3. Андрей Краснов – +6,64
4. Александр Панжинский – +6,80
5. Ермил Вокуев – +11,35
6. Иван Якимушкин – +38,31.

Алексей Червоткин, Илья Семиков, Алексей Виценко и Артём Мальцев выбыли в полуфинале.

Женщины

1. Наталья Матвеева – 4.10,49
2. Юлия Белорукова – +0,38
3. Наталья Непряева – +0,48
4. Ольга Кучерук – +6,58
5. Евгения Ощепкова – +7,53
6. Ольга Сергеева – +9,60.

Елена Соболева, Евгения Шаповалова и Ольга Царёва выбыли в полуфинале.

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