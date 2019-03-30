Парфёнов и Матвеева выиграли классические спринты на ЧР по лыжным гонкам

На чемпионате России по лыжным гонкам в Архангельске прошли мужской и женский спринты классическим стилем. Победы одержали Андрей Парфёнов и Наталья Матвеева.

Лыжные гонки. Чемпионат России.



Спринт, классический стиль. Мужчины



1. Андрей Парфёнов – 3.34,54

2. Сергей Ардашев – +1,24

3. Андрей Краснов – +6,64

4. Александр Панжинский – +6,80

5. Ермил Вокуев – +11,35

6. Иван Якимушкин – +38,31.

Алексей Червоткин, Илья Семиков, Алексей Виценко и Артём Мальцев выбыли в полуфинале.

Женщины



1. Наталья Матвеева – 4.10,49

2. Юлия Белорукова – +0,38

3. Наталья Непряева – +0,48

4. Ольга Кучерук – +6,58

5. Евгения Ощепкова – +7,53

6. Ольга Сергеева – +9,60.

Елена Соболева, Евгения Шаповалова и Ольга Царёва выбыли в полуфинале.