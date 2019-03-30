Майгуров: с большой долей вероятности могу сказать, что статус СБР восстановят

Вице-президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров считает, что скоро СБР восстановят в правах.

«Сегодня мы находимся под санкциями, которые, уверен, мы все вместе переживём. Я пока занимаюсь деятельностью рабочей группы по реализации критериев, которые выдвинул Международный Союз биатлонистов для восстановления полноправного членства СБР в этой организации.

У нас уже прошло несколько заседаний. Те критерии, которые для нас выдвинули, на мой взгляд, вполне реализуемые. Внеочередной конгресс IBU запланирован на вторую половину сентября 2019 года. С большой долей вероятности могу сказать, что наш статус будет восстановлен.

Что касается международных соревнований в России, то до конца сезона 2022 года их пока не запланировано. Но уверен, что совместными действиями мы, как минимум, можем претендовать на «Гонку чемпионов». А в 2020 году пройдёт уже регулярный конгресс IBU, где будет разыгрываться право проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов. Полагаю, что СБР и наши партнёры-регионы будем подавать заявки на это право» — цитирует Майгурова «Тюменская арена».