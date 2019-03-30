Британские синхронистки исполнили программу в бассейне, наполненном мусором

Синхронистки из Великобритании Кейт Шортман и Изабель Торп выступили в бассейне, почти целиком заполненном пластиковыми бутылками, пакетами и туалетной бумагой.



Спортсменки стремились подчеркнуть проблему загрязнения воды, надеясь тем самым привлечь внимание к 8 миллионам тонн пластика, выбрасываемого в океан, что серьёзно влияет на морскую жизнь.



Инициаторами идеи стали представители молодежного форума The Big Bang Fair 2019. Они бросили спортсменкам челлендж – исполнить программу в наполненном мусором бассейне. Синхронистки приняли вызов и уверенно справились с поставленной задачей.

Эту же программу, но уже без посторонних предметов в бассейне британки покажут в июле на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

Видео доступно в официальном «твиттере» World Economic Forum.