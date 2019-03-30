«Динамо-Виктор» не сумело выйти в полуфинал Кубка вызова

Ставропольский гандбольный клуб «Динамо-Виктор» в гостях уступил греческому АЕКу со счётом 24:30 в ответном четвертьфинальном матче Кубка вызова. По 7 мячей в составе российской команды забили Антон Отрезов и Иван Пасенов, 5 раз отличился Никита Ильтинский. Самым результативным игроком матча стал датчанин Ларс Якобсен из АЕКа, на счету которого 11 мячей.

Первый матч, состоявшийся неделю назад в Ставрополе, завершился победой хозяев со счётом 25:21, но по сумме двух встреч (51:49) в полуфинал вышел АЕК. Ставропольцы завершили своё выступление в третьем по значимости европейском кубковом турнире — Кубке вызова.

Гандбол. Кубок вызова. Мужчины.

Четвертьфинал. Ответный матч

АЕК (Греция) — «Динамо-Виктор» (Россия) — 30:24 (14:9).

Первый матч — 21:25.