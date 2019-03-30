Женская сборная России по водному поло вышла в финал Кубка Европы

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Венгрии в полуфинале Кубка Европы Мировой лиги, который проходит в Турине (Италия), со счётом 15:14 (4:3, 4:4, 5:5, 2:2).

Водное поло. Кубок Европы. Турин, Италия

Женщины, 1/2 финала

Россия — Италия — 15:14 (4:3, 4:4, 5:5, 2:2)

Сборная России: Каримова — 5, Толкунова — 3, Прокофьева, Горбунова — 2, Берснева, Соболева, Рыжкова — 1.

В борьбе за титул россиянки сыграют с командой Нидерландов, которая взяла верх над хозяйками соревнований со счётом 17:11.

Ранее российская сборная обеспечила себе выход в Суперфинал Мировой лиги. По регламенту четыре лучшие команды Кубка Европы выходят в Суперфинал Мировой лиги, победитель которой получит первую путевку на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония).