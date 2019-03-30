В Москве произошёл пожар в спорткомплексе «Олимпийский».



«У нас заявка по адресу: Олимпийский проспект, дом 16, сооружение 1. Происходит возгорание на шестом этаже восьмиэтажного здания, находящегося на реконструкции. Площадь и что горит на данный момент уточняются. Сведений о пострадавших не поступает», — цитирует РБК пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Позднее в ГУ МЧС по Москве сообщили, что пожар удалось ликвидировать.

«Ликвидирован в 19:21 на площади 30 кв. м», — сообщили спасатели.

По предварительной информации, в здании произошло возгорание кабеля под подвесным потолком на шестом этаже.

Видео пожара доступно на странице телеканала «360» в YouTube.

«Олимпийский» был построен у метро «Проспект Мира» к Олимпиаде 1980 года в Москве. В спорткомплекс входят основная арена, залы гимнастики и хореографии, восстановительный центр, плавательный бассейн и другие объекты. ​