Дзюдоист Ярцев занял третье место на этапе Гран-при в Тбилиси

Российский дзюдоист Денис Ярцев занял третье место в весовой категории до 73 кг на этапе Гран-при в Тбилиси (Грузия).

Ярцев в предварительных раундах оказался сильнее представителя Пуэрто-Рико Джеффри Руиса, грека Георгиоса Азодиса и грузина Лаши Гиунашвили, однако в полуфинале уступил французу Гийому Шейну. В утешительном финале россиянин победил Георгиоса Маркаряна из Греции. Третье место вместе с россиянином разделил грузин Валерий Иашвили. Победителем этапа Гран-при в Тбилиси стал Шейн, победивший в финальной схватке кубинца Магдиэля Эстраду.

Дзюдо. Этап Гран-при. Тбилиси, Грузия

Мужчины, до 73 кг

1. Гийом Шейн (Франция)

2. Магдиэль Эстрада (Куба)

3. Денис Ярцев (Россия)

3. Валерий Иашвили (Грузия)