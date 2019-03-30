Олимпийская чемпионка Пхёнчхана проиграла 1 балл в борьбе за КМ по слоупстайлу

28-летняя швейцарская фристайлистка Сара Хеффлин в драматичной борьбе упустила лидерство в общем зачёте Кубка мира по слоупстайлу. Перед последним этапом в Сильваплане, который к тому же был для неё домашним, спортсменка лидировала с отрывом в 51 очко от ближайшей преследовательницы и партнёрши по сборной Матильды Гремо.



Хеффлин финишировала четвёртой, её главная соперница — восьмой. Однако, как оказалось, швейцарской спортсменке нужно было следить не за подругой по команде, а за 17-летней канадкой Меган Олдхэм. Североамериканка выиграла заключительный этап, что позволило ей набрать 281 очко в общем зачёте и, обойдя олимпийскую чемпионку из Швейцарии всего на 1 балл, завоевать «Хрустальный глобус».

В этой же дисциплине у мужчин первенствовал Мак Форхенд из США. Выиграть общий зачёт ему не помешало даже 12-е место на заключительном этапе.