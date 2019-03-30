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Сундбю недоволен изменениями в формате Кубка мира

Сундбю недоволен изменениями в формате Кубка мира
Другие / Лыжный спорт

Трёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю остался недоволен изменениями в формате этого турнира.

«Меня раздражает, что в Кубке мира иногда не удаётся наверстать упущенное, пропустив несколько гонок.

Я был на лыжных марафонах Марчалонга и Биркебейнер. Мне понравилось там бегать. Но в то же время я не могу пропускать гонки Кубка мира. Посмотрим, что будет в будущем, но, скорее всего, о гонках на большие расстояния не может быть и речи», — цитирует Сундбю NRK.

Напомним, в новом сезоне в планах Международной лыжной федерации (FIS) значится введение большего количества мини-туров. Несколько гонок подряд вряд ли пойдут на пользу здоровью Сундбю, который страдает от астмы.

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