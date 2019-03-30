Сундбю недоволен изменениями в формате Кубка мира

Трёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю остался недоволен изменениями в формате этого турнира.



«Меня раздражает, что в Кубке мира иногда не удаётся наверстать упущенное, пропустив несколько гонок.

Я был на лыжных марафонах Марчалонга и Биркебейнер. Мне понравилось там бегать. Но в то же время я не могу пропускать гонки Кубка мира. Посмотрим, что будет в будущем, но, скорее всего, о гонках на большие расстояния не может быть и речи», — цитирует Сундбю NRK.



Напомним, в новом сезоне в планах Международной лыжной федерации (FIS) значится введение большего количества мини-туров. Несколько гонок подряд вряд ли пойдут на пользу здоровью Сундбю, который страдает от астмы.