Арина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при во Франции

Россиянка Арина Аверина первенствовала в многоборье на этапе серии Гран-при по художественной гимнастике в Тье (Франция). Второе место заняла Линой Ашрам из Израиля, уступившая россиянке всего 0,250 балла. Бронзовым призёром стала Дина Аверина.

Арина превзошла сестру во всех четырёх видах программы. 31 марта спортсменки разыграют медали в отдельных упражнениях: обруч, мяч, булавы, лента.

Художественная гимнастика. Этап Гран-при в Тье, Франция

Многоборье

1. Арина Аверина (Россия) — 84,800.

2. Линой Ашрам (Израиль) – 84,550.

3. Дина Аверина (Россия) – 80,750…

5. Екатерина Селезнёва (Россия) – 78,050.

6. Дарья Трубникова (Россия) – 77,700…

13. Ирина Анненкова (Россия) – 72,400…

21. Анастасия Гузенкова (Россия) – 66,250.