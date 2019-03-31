Зимятов: российским лыжникам нужно больше работать над контактной борьбой

Четырехкратный олимпийский чемпион советский лыжник Николай Зимятов прокомментировал предложение тренера сборной России Маркуса Крамера и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе изменить правила в спринте, а также посоветовал российским спортсменам работать над контактной борьбой.

«Контактная борьба в спринтерских гонках неизбежна. Если Международная федерация лыжного спорта захочет избежать подобных инцидентов, придётся упразднить не только спринт, но и дистанционные гонки с масс-старта. И ограничиться индивидуальными, когда идёшь по своей лыжне и тебе никто не мешает.

Но в таком случае привлекательность нашего вида спорта резко упадёт. Так что перспектив в затее Крамера и Вяльбе не вижу.

Обратил бы внимание вот на что: в последнее время с россиянами чаще, чем с их соперниками, случаются падения и поломки инвентаря. Значит, нужно больше проводить тренировок с контактной борьбой, привыкать к подобным ситуациям. И палки брать металлические, которые не ломаются.

В последние годы не только периодически общаюсь со спортсменами национальной сборной, но и много езжу по стране, наблюдаю, как тренируется и соревнуется молодёжь. В целом массовость лыжных гонок не снижается.

Спортшколы обеспечены неплохими трассами. Самая большая проблема в России — низкая зарплата детских тренеров и других работников массового спорта, нехватка качественных лыж и инвентаря. Хотим вернуться на олимп? Надо не экономить на подготовке юных — тех, кому завтра отстаивать честь российского лыжного спорта", — приводит слова Зимятова сайт газеты «Труд».