Седова выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам

Бронзовый призёр Олимпийских игр Анастасия Седова победила в скиатлоне на чемпионате России в деревне Кононовская (Архангельская область).
Седова преодолела 15-километровую дистанцию за 39 минут 22 секунды. Второе место заняла Алиса Жамбалова (+18,4), тройку призёров замкнула Анна Нечаевская (+20,6).
Лидер сборной России Наталья Непряева пропустила гонку, Юлия Белорукова не вышла на старт скиатлона.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Кононовская, Архангельская область
Женщины, скиатлон, 7,5+7,5 км
1. Анастасия Седова — 39.22,0.
2. Алиса Жамбалова — +18,4.
3. Анна Нечаевская — +20,6.
4. Лидия Дуркина — +57,2.
5. Мария Истомина — +1.01,7.
6. Диана Головань — +1.06,7.
7. Анна Медведева — +1.15,1.
8. Нина Дуботолкина — +1.18,6.
9. Дарья Сторожилова — 1.20,0.
10. Елена Соболева — +1.32,7.