Седова выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам

Бронзовый призёр Олимпийских игр Анастасия Седова победила в скиатлоне на чемпионате России в деревне Кононовская (Архангельская область).

Седова преодолела 15-километровую дистанцию за 39 минут 22 секунды. Второе место заняла Алиса Жамбалова (+18,4), тройку призёров замкнула Анна Нечаевская (+20,6).

Лидер сборной России Наталья Непряева пропустила гонку, Юлия Белорукова не вышла на старт скиатлона.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Кононовская, Архангельская область

Женщины, скиатлон, 7,5+7,5 км

1. Анастасия Седова — 39.22,0.

2. Алиса Жамбалова — +18,4.

3. Анна Нечаевская — +20,6.

4. Лидия Дуркина — +57,2.

5. Мария Истомина — +1.01,7.

6. Диана Головань — +1.06,7.

7. Анна Медведева — +1.15,1.

8. Нина Дуботолкина — +1.18,6.

9. Дарья Сторожилова — 1.20,0.

10. Елена Соболева — +1.32,7.