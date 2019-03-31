Куклина: я уступила сильнейшей. У Мироновой один из лучших ходов в мире

Биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свой результат в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

«До последнего круга ощущения были хорошими, на последнем сказался вчерашний пасьют – Света Миронова отдохнула. У Светы вообще один из сильнейших ходов не только в России, но и в мире. Я уступила сильнейшей. Есть слово «надо» — надо порой через себя переступить. Что смогла, то сделала», — сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ».

Куклина после последнего огневого рубежа шла первой, однако Миронова обошла её на заключительном километре дистанции. В итоге Миронова выиграла гонку с общего старта, Куклина завоевала серебряную медаль, а тройку призёров замкнула Виктория Сливко.

Ранее Куклина стала чемпионкой России в гонке преследования.