Каноистка из Португалии родила через три месяца после смерти

Португальская каноистка Катарина Секвейра родила ребенка через три месяца после смерти, сообщает BBC.

Из-за острого приступа астмы Секвейра 26 декабря попала в больницу, где врачи диагностировали смерть мозга.

26-летняя спортсменка к тому моменту была на 19-й неделе беременности. Три месяца её тело было подключено к аппарату жизнеобеспечения, пока на свет не появился ребёнок. Решение сохранить малыша в утробе матери были принято во время обсуждения врачей с семьёй.

«Быть ​​донором — это не только возможность пожертвовать печень, сердце или легкие, но и способность отдать себя, чтобы ребенок мог жить. Никто не имеет права прерывать процесс принятия решения матерью», — заявил глава комитета больницы по этике Филипе Альмейда.

Сына Катарины назвали Сальвадором. Младенец полностью здоров и хорошо себя чувствует. Сразу после родов спортсменку отключили от аппарата жизнеобеспечения.