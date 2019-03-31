Миронова: не бежала пасьют из-за плохого самочувствия. Сегодня тоже было тяжело

Биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала результат в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

«Не бежала гонку преследования из-за неважного самочувствия. Это было верным решением. Потому в масс-старте тоже бежалось тяжело. Как обошла Куклину на последнем круге? Вообще, это не моя тактика. Но в этот раз встала в спину за Ларисой. А когда почувствовала, что надо идти вперед, то сделала это. Перед последним рубежом не делала задел на случай промаха. Шла своим темпом. Очень хотела последнюю «стойку» пройти чисто», – приводит слова Мироновой «Тюменская арена».

Напомним, Миронова стала чемпионкой России в масс-старте, Куклина завоевала серебряную медаль, тройку призёров замкнула Виктория Сливко.