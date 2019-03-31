Норицын: за сезон можно ставить твёрдую четвёрку. Удалось подойти в порядке к ЧМ

Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын подвёл итоги сезона-2018/19, а также оценил перспективы некоторых биатлонисток на выступления в следующем году.

«До сезона все функциональные возможности девочек мы понимали и знали, какой результат они смогут показать. Были переживания, насколько они смогут реализоваться по сравнению с тем, что показывают на тренировках и контрольных срезах.

Резерва для развития у Евгении Павловой очень много, есть много нетронутых мест, которые можно поправить, именно в ходе, по передвижению на дистанции.

Думаю, за сезон можно поставить твёрдую четвёрку. Удалось подойти в порядке к чемпионату мира. Были моменты больше в стрелковой части, которые не дали реализоваться. Но очень приятно, что практически в каждой из гонок мы боролись за медали.

Глазырина? Омоложение не должно быть искусственным. Если человек в 30—35 лет показывает результат, то почему мы должны ставить на нём крест?

Ирина Казакевич абсолютно не хуже большинства взрослых. У нее было хорошее выступление на «Ижевской винтовке». Она готова соревноваться в основной команде. Если дальше будет такой же прогресс, это абсолютный участник Кубка мира», – сказал Норицын в эфире телеканала «Матч ТВ».