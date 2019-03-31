Семаков: план был — держаться, чтобы пацаны сзади не доехали

Биатлонист Владимир Семаков поделился впечатлениями от выступления в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

«План был — держаться, чтобы пацаны сзади не доехали. Потом шли с Буртасовым ровным темпом. Знал, что он сильнее на подъёме, и решил оторваться после крутой части. У меня лыжи ехали чуть хуже.

Логинов всё время рядом, где-то обгоняет. На втором круге подъехал к нам, я вообще не ожидал. Надо стрелять просто ноль. Сегодня великолепная гонка, передаю привет жене, она поддержала, заранее сюда отправила готовиться», – сказал Семаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Семаков стал чемпионом страны в масс-старте, второе место занял Максим Буртасов, тройку призёров замкнул Александр Логинов.