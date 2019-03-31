Логинов: 5 промахов — много. При такой стрельбе 3-е место — хороший результат

Биатлонист Александр Логинов поделился впечатлениями от выступления в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

«Конечно, исходя из такой стрельбы, какую показал, место на пьедестале — это хороший результат. Но пять штрафных кругов — очень много. Как сложилась борьба с Гараничевым на последнем круге? У меня, видимо, осталось чуть больше сил на финишный подъём. Выдал небольшой спурт. Там достаточно было сделать просвет метров 5—6. Его хватило.

Почему стрельба в конце сезона стала хуже? Пока сложно сказать. Нужно сесть, проанализировать. А времени нет — у нас старты каждый день», — цитирует Логинова «Тюменская арена».

Логинов стал бронзовым призёром чемпионата России в гонке с общего старта. Победу одержал Владимир Семаков, Максим Буртасов — второй.