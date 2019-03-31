Тренер «Ростов-Дона»: мы преодолели сложности с травмами и нашли правильный ритм

Главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин прокомментировал победу над «Ладой» (30:28) в финале Кубка России по гандболу.

«Мы счастливы, ведь это наш первый официальный трофей сезона, завоёванный дома, в сражениях против очень сильных команд. До этого был Суперкубок, но это было только начало сезона, а нынешний трофей более ценный и важный.

Поздравляю соперника с хорошей игрой. Мы, в свою очередь, преодолели сложности, связанные с травмами, нашли правильный ритм. По сути, у нас новая команда, если сравнивать с прошлым сезоном. Поэтому я очень доволен результатом.

В первом тайме мы не могли найти правильный ритм, создать отрыв. Соперник хорошо выглядел в атаке. Во втором тайме мы начали играть от защиты, наконец, ушли в отрыв, но и «Лада» сражалась до самого конца. Поздравляю всю нашу команду и болельщиков с этой важной победой», — цитирует тренера сайт «Ростов-Дона».