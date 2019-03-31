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Российские ватерполистки проиграли Нидерландам в финале Кубка Европы

Российские ватерполистки проиграли Нидерландам в финале Кубка Европы
Другие / Водные виды спорта

Женская сборная России по водному поло проиграла команде Нидерландов в финале Кубка Европы Мировой лиги. Матч завершился со счётом 11:9 (2:1, 4:2, 3:2, 2:4) в пользу нидерландок.

Водное поло. Кубок Европы. Турин, Италия
Женщины, финал

Нидерланды — Россия — 11:9 (2:1, 4:2, 3:2, 2:4)

Бронзовые медали завоевала команда Венгрии, обыгравшая в матче за третье место сборную Италии со счётом 13:11.

Напомним, в полуфинале сборная России победила Венгрию со счётом 15:14.

Ранее российская сборная обеспечила себе выход в суперфинал Мировой лиги. По регламенту четыре лучшие команды Кубка Европы выходят в Суперфинал Мировой лиги, победитель которой получит первую путёвку на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония).

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