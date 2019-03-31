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Велогонщик «Астаны» Лопес одержал победу в общем зачёте «Вуэльты Каталонии»

Велогонщик «Астаны» Лопес одержал победу в общем зачёте «Вуэльты Каталонии»
Другие / Велоспорт

25-летний колумбийский велогонщик «Астаны» Мигель Анхель Лопес стал победителем веломногодневки «Вуэльта Каталонии».

На заключительном этапе гонки, прошедшем в Барселоне, спортсмен финишировал в общей группе, заняв 13-е место. Этого хватило для того, чтобы удержать первую строчку в генеральной классификации. Отрыв от ближайшего преследователя, британца Адама Йейтса из команды «Mitchelton-Scott», составил 14 секунд.

Этап был омрачён аварией на спуске, одним из участников которой стал француз Ромен Барде, входивший в тройку на «Тур де Франс» в 2016 и 2017 годах.

Победа на «Вуэльте Каталонии» стала для Лопеса второй выигранной многодневкой в сезоне-2019. В феврале ему покорился «Тур Колумбии».

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