IAAF успокоила кенийских бегунов, недовольных переменами в «Бриллиантовой лиге»

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу и генеральный директор Джон Риджон заверили Федерацию лёгкой атлетики Кении в том, что изменения в формате «Бриллиантовой лиги» в следующем году не нанесут ущерба африканским спортсменам. Встреча представителей этих организаций произошла в Орхусе (Дания) во время чемпионата мира по кроссу.



Кенийская легкоатлетическая федерация была особенно обеспокоена тем, что в следующем году из программы «Бриллиантовой лиги» будет исключён любой старт, длина которого превышает 3000 метров. Причиной такого решения является большая продолжительность дистанции, из-за чего её трудно уместить в 90-минутный интервал международного вещания без ущерба для других легкоатлетических дисциплин.

Джон Риджон отметил, что забеги на 5000 метров всё же пройдут на некоторых этапах. Однако они будут проводиться отдельно от других соревнований во внеэфирное время.



Он также добавил, что в связи с уменьшением количества стайерских дистанций у бегунов будет возможность пробежать до семи забегов на 3000 метров в сезоне.