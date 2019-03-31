Лапшин: хочется вычеркнуть этот сезон из памяти

Биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за Южную Корею, подвёл итоги сезона.



«Сезон-2018/19 закончен. Скажу так: он не получился вообще, и хочется его вычеркнуть из памяти. Я в принципе так и сделаю, но прежде извлеку уроки из ошибок, которых было много и которых не стоит делать в дальнейшем.



Ну а я не унываю и двигаюсь дальше. Всем добра и извиняюсь за то, что пропадал надолго из вашего внимания. Дальше – лучше», – написал Лапшин в своём «инстаграме».

Лапшин занял 81-е место в общем зачёте Кубка мира. Обладателем «Большого хрустального глобуса» стал норвежец Йоханнес Бё, второе место занял россиянин Александр Логинов, третье — француз Кентен Фийон Майе. Общий зачёт Кубка мира у женщин выиграла Доротея Вирер.