Гандболисты «Невы» вышли в полуфинал Кубка вызова. Гостевой победой в Бельгии с разницей в семь мячей (33:26) питерцы практически обеспечили себе выход в следующую стадию соревнований. К тому же в Санкт-Петербург приехал дубль «Визе», основа в тот же день играла в «Финале четырёх» объединенной БеНе-Лиги. Ответная встреча завершилась разгромом – 41:19.

Во второй половине апреля подопечные Дмитрия Торгованова за выход в финал дважды сыграют с бухарестским КСМ – сначала в Санкт-Петербурге, затем — в столице Румынии.

«Нева» стала всего вторым российским клубов в полуфинале Кубка вызова.В 2007 году до этой же стадии добрался челябинский «Локомотив-Полёт».

Гандбол. Кубок вызова. Мужчины

1/4 финала. Ответный матч

«Нева» (Санкт-Петербург) – «Визе БМ» (Бельгия) – 41:19 (22:10).

Первый матч – 33:26.