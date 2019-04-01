Непомнящий поднялся на седьмое место в рейтинге ФИДЕ

Появилась обновленная версия рейтинга Международной шахматной федерации. Россиянин Ян Непомнящий поднялся с девятого на седьмое место, на счету шахматиста 2773 очка.

В топ-10 находится ещё один россиянин — Александр Грищук занимает девятое место (2771). Владислав Артемьев (2754), который на прошлой неделе стал чемпионов Европы, поднялся на 13-е место. Завершивший в январе профессиональную карьеру Владимир Крамник (2753) занимает 14-е место. Сергей Карякин опустился на 17-ю строчку (2743).



Лидирует в рейтинге действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2845). На втором месте идёт американский шахматист Фабиано Каруана (2819), а третью строчку занимает представитель Китая Дин Лижэнь (2809).