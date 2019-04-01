Ахатова: у Гараничева нет внутреннего спокойствия

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира Альбина Ахатова, которая может войти в тренерский штаб сборной России в сезоне-2019/20, подвела итоги прошедших гонок чемпионата России по биатлону.

«Все дни на чемпионате России была сложная ветровая обстановка, но даже с учётом этого у наших сборников было очень много промахов. Я болела за Евгения Гараничева, но он опять не справился со стрельбой. О причинах лучше спросить самого Женю, но, по всей видимости, у него нет внутреннего спокойствия. Логинов тоже не был стабилен. Все думали, что именно они будут бороться за победу в масс-старте, а в итоге они разыграли только бронзу», — приводят слова Ахатовой «Известия».

Евгений Гараничев, шедший лидером в масс-старте до четвёртого огневого рубежа, допустил три промаха на последней «стойке» и на финишной прямой проиграл спорт за бронзу Александру Логинову, забежавшему на 5 штрафных кругов.