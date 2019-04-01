Драчёв: в целом год прошёл удачно, можно поставить оценку «хорошо»

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв на заседании тренерского совета в Тюмени оценил работу организации в нынешнем сезоне.



«В целом год прошёл удачно, можно поставить оценку „хорошо“. Член нашего правления Якушев Владимир Владимирович также считает, что работу можно оценить на „хорошо“. Мы оцениваем работу на этом же уровне. Но есть и определённые минусы, мы понимаем, что всего сразу не изменить. Много работы проделано, но впереди ещё больше», — приводит слова Драчёва ТАСС.



На чемпионате мира в Эстерсунде сборная России завоевала три медали. В Кубке мира лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Логинов, ставший вторым в общем зачёте. Россиянка Евгения Павлова была признана лучшим новичком сезона.

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