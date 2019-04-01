Кугаевский: мы с Хованцевым извинились друг перед другом за нехорошие слова

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Максим Кугаевский и главный тренер сборной России Анатолий Хованцев на заседании тренерского совета в Тюмени принесли друг другу извинения за некорректные высказывания в СМИ.

Кугаевский неоднократно критиковал решения Хованцева по Александру Логинову и Евгению Гараничеву. Хованцев объяснял реакцию Кугаевского ревностным отношением к тюменским спортсменам.



«Лишнего сказал и я. Здесь мы встретились с Анатолием Николаевичем и принесли друг другу извинения за нехорошие слова, сказанные в эфире. Говорю о двух интервью, которые я давал как личный тренер Гараничева и Логинова по чемпионату Европу и чемпионату мира», — цитирует Кугаевского ТАСС.