Д. Васильев: где все наши «сборники»? Что у них со стрельбой?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил перспективы биатлониста Владимира Семакова, который вчера, 31 марта, выиграл масс-старт на чемпионате России в Тюмени. Второе место занял Максим Буртасов, третьим стал Александр Логинов.

«Не считаю, что Семаков приблизился к основе сборной. Всё-таки в национальную команду берут не по одному старту, а по комплексу результатов. К тому же все специалисты давно знают сильные и слабые качества Володи. Безусловно, его стоит поздравить с победой на чемпионате России, хотя везение в масс-старте явно было на его стороне

Максим Бургасов, пожалуй, единственный, кто порадовал в Тюмени. Уверен, что тренеры сборной очень внимательно отнесутся к его кандидатуре. Что касается остальных наших спортсменов, то я сильно разочарован. Где все наши «сборники»? Что у них со стрельбой? На этот счёт есть много мыслей, и тренерам надо собираться и думать, что делать дальше", — приводят слова Васильева «Известия».

Чемпионат России завершится 2 апреля.