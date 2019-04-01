Выступление российских биатлонистов в сезоне признано удовлетворительным

Тренерский совет Союза биатлонистов России на заседании в Тюмени признал удовлетворительными результаты мужской сборной России в сезоне-2018/19, сообщает ТАСС. С отчётом на тренерском совете выступил главный тренер сборной России, старший тренер мужской команды Анатолий Хованцев.



Мужская команда заняла четвёртое место в Кубке наций. В общем зачёте Кубка мира Александр Логинов стал лучшим из россиян, заняв второе место. На прошедшем чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) сборная России завоевала бронзу в эстафетной гонке, а Логинов стал вторым в спринте.

Тренерский совет наделён правом признавать итоги сезона удовлетворительными или неудовлетворительными.

2 апреля в Тюмени завершится чемпионат России по биатлону.