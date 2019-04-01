Кугаевский: Драчёв пообещал отвечать на мои звонки

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Максим Кугаевский заявил о намерении прекратить публичные споры с главой СБР Владимиром Драчёвым.

«Мы с Владимиром Петровичем договорились, что прекратим медийные дискуссии. Взамен Владимир Петрович обещает отвечать на мои звонки, поскольку в таких условиях очень тяжело работать. Я говорю о том, что он получает мои письма, а потом месяцами пустота, ответы я узнавал только из его интервью. В этом плане было тяжело», — приводит слова Кугаевского ТАСС.

Ранее Кугаевский и главный тренер сборной России Анатолий Хованцев на заседании тренерского совета в Тюмени принесли друг другу извинения за некорректные высказывания в СМИ. Кугаевский неоднократно критиковал решения Хованцева по Александру Логинову и Евгению Гараничеву. Хованцев объяснял реакцию Кугаевского ревностным отношением к тюменским спортсменам.