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Кугаевский: Драчёв пообещал отвечать на мои звонки

Кугаевский: Драчёв пообещал отвечать на мои звонки
Другие / Биатлон

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Максим Кугаевский заявил о намерении прекратить публичные споры с главой СБР Владимиром Драчёвым.

«Мы с Владимиром Петровичем договорились, что прекратим медийные дискуссии. Взамен Владимир Петрович обещает отвечать на мои звонки, поскольку в таких условиях очень тяжело работать. Я говорю о том, что он получает мои письма, а потом месяцами пустота, ответы я узнавал только из его интервью. В этом плане было тяжело», — приводит слова Кугаевского ТАСС.

Ранее Кугаевский и главный тренер сборной России Анатолий Хованцев на заседании тренерского совета в Тюмени принесли друг другу извинения за некорректные высказывания в СМИ. Кугаевский неоднократно критиковал решения Хованцева по Александру Логинову и Евгению Гараничеву. Хованцев объяснял реакцию Кугаевского ревностным отношением к тюменским спортсменам.

Кугаевский: мы с Хованцевым извинились друг перед другом за нехорошие слова
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