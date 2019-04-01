Драчёв: надеемся, СБР восстановят в сентябре. Идём к этому большими шагами

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил перспективы восстановления статуса организации. СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами. Международный союз биатлонистов определил 12 условий восстановления прав СБР

«Мы надеемся, что в сентябре на конгрессе IBU наша федерация будет восстановлена в правах. Мы к этому идём большими шагами. Пока всё идёт по плану: мы выполняем критерии IBU в спокойном режиме», — цитирует Драчёв ТАСС.

Драчёв также призвал коллег прекратить публичные споры в СМИ.

«Бывают случаи, когда у нас есть расхождения, но, на мой взгляд, они должны не выходить в прессу, а оставаться внутри. Если кто-то чем-то недоволен, то надо обсуждать. В дискуссии рождается истина», — сказал глава СБР.

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