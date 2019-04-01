МФК «Спартак» не сумел выйти в финал чемпионата Москвы

Мини-футбольный клуб «Спартак» не сумел пробиться в финал чемпионата Москвы. В первой полуфинальной встрече, которая состоялась на минувшей неделе, красно-белые проиграли КПРФ со счётом 1:3. В ответной игре «Спартак» уступил со счётом 0:2 и выбыл из борьбы за золото.

Мини-футбол. Чемпионат Москвы. Полуфинал. Ответный матч

«Спартак» — КПРФ — 0:2 (0:1).

Голы: Безруков 12 (0:1), Мерлушкин, 33 (0:2).

Первая игра — 1:3.

В матчах за третье место «Спартак» встретится с МФК «Пересвет», сообщает официальный сайт клуба.

29 марта «Спартак» одержал волевую победу над командой «Оргхим» из Нижегородской области со счётом 4:3 в выездном матче 25-го тура чемпионата России среди команд Высшей лиги. Хет-трик в составе красно-белых оформил Максим Усов, ещё один гол забил Юрий Синцов.