Официальный сайт Союза биатлонистов России опубликовал итоговый рейтинг сезона-2018/19. У мужчин первое место занял Александр Логинов. У женщин лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт.
Рейтинг СБР. Сезон-2018/19. Мужчины
1. Александр Логинов – 1973.
2. Евгений Гараничев – 1500.
3. Матвей Елисеев – 1278.
4. Александр Поварницын – 969.
5. Антон Бабиков – 964.
6. Дмитрий Малышко – 938.
7. Сергей Корастылёв – 910.
8. Эдуард Латыпов – 861.
9. Вадим Филимонов – 815.
10. Дмитрий Иванов – 747.
Женщины
1. Екатерина Юрлова-Перхт – 1435.
2. Светлана Миронова – 1429.
3. Ирина Старых – 1219.
4. Виктория Сливко – 1205.
5. Наталья Гербулова – 1015.
6. Тамара Воронина – 947.
7. Екатерина Мошкова – 943.
8. Маргарита Васильева – 942.
9. Лариса Куклина – 911.
10. Ирина Казакевич – 909.
Логинов и Юрлова-Перхт стали лучшими в рейтинге СБР по итогам сезона