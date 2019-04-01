Мякяряйнен: если всё будет хорошо, то вы увидите меня в следующем сезоне

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен заявила, что готова продолжить карьеру в следующем сезоне.



«Национальный чемпионат прошёл в тяжёлую весеннюю погоду. Во вчерашней лыжной гонке заняла пятое место, сегодня выиграла последнюю гонку сезона в биатлоне. Спасибо всем за поддержку.



Как я уже говорила СМИ, если всё будет хорошо, то вы увидите меня в следующем сезоне. Однако мне потребуется время на отдых и решение многих проблем, в том числе и со здоровьем, которое стоит у меня на первом месте.



Надеюсь, всё будет хорошо. Я по-прежнему хочу выступать на самом высоком уровне, однако и на слишком большое количество компромиссов я не готова. Я не планирую делать никаких заявлений. Разве что мне придётся остановиться по той или иной причине», – написала Мякяряйнен в своём «инстаграме».



Минувший сезон Кайса завершила на седьмом месте в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) биатлонистка не сумела завоевать ни одной медали.