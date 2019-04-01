Ахатова: Бабиков — один из тех, кто способен привезти медали с Олимпиады-2022

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира по биатлону Альбина Ахатова оценила выступление в сезоне Антона Бабикова.

«Антон на протяжении нескольких лет доказывал, что он спортсмен высокого уровня, который способен удерживать хорошую форму на протяжении сезона. Но методики нового тренерского штаба ему явно не подошли. Надо проанализировать все эти моменты и что-то поменять на следующий год. Я верю, что Бабиков способен вернуться на прежний уровень. У него достаточно опыта и знаний, чтобы исправить ситуацию. Скоро Олимпийские игры, и он один из тех, кто способен привезти медали из Пекина», — приводят слова Ахатовой «Известия».

Чемпион мира 2017 года Бабиков накануне, 31 марта, занял 26-е место в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.