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Последний эксперт ВАДА завершил работу в РУСАДА

Последний эксперт ВАДА завершил работу в РУСАДА
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Заместитель генерального директора Росссийского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая сообщила, что независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства Ева Лукошюте-Станикуниене завершила работу в РУСАДА.

«Деятельность независимого эксперта ВАДА в России прекращена в связи с завершением контракта в рамках соглашения между Всемирным антидопинговым агентством и РУСАДА. Вся команда РУСАДА благодарна Еве Лукошюте-Станикунене за огромный вклад во все направления деятельности агентства. За развитие и совершенствование РУСАДА и антидопинговой политики в России, за поддержку и готовность помочь во всём», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

С весны 2016 года в России работали эксперты ВАДА Лукошюте-Станикуниене и австралиец Питер Николсон. Контракт Николсона завершился весной 2018 года. В сентябре 2018 года ВАДА восстановило РУСАДА в правах.

РУСАДА устранило недостатки в работе, отмеченные в отчёте аудиторов ВАДА
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