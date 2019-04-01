Шведская биатлонистка Анна Магнуссон выиграла бронзовую медаль чемпионата Швеции в мужской эстафетной гонке. Дистанцию девушка проходила в составе команды города Питео вместе с Пеппе Фемлингом и Йеспером Нелином.
Женскую эстафетную гонку выиграла команда Боре в составе Моа Олссон, Шардин Слоф и Эммы Нильссон.
Чемпионат Швеции. Буден. Эстафеты. Мужчины
1. Эстерсунд (Хеннинг Шоквист, Виктор Олссон, Турстейн Стенерсен) – 58.07,2 (1+4)
2. Туллус (Антон Иварссон, Оскар Ольссон, Мартин Понсилуома) – 39,5 (3+12)
3. Питео (Пеппе Фемлинг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин) – 45,1 (2+6)
Чемпионат Швеции. Буден. Эстафеты. Женщины
1. Боре (Моа Олссон, Шардин Слоф, Эмма Нильссон) – 51.25,5 (0+10)
2. Эстерсунд (Фелиция Линдквист, Кайса Грапе, Элизабет Хогберг) – 18,2 (1+6)
3. Финнскога (Матильда Эвальдссон, Энни Линд, Муна Брурссон) – 1.27,2 (3+6).
Магнуссон завоевала бронзу мужской эстафеты на чемпионате Швеции по биатлону