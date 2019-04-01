Магнуссон завоевала бронзу мужской эстафеты на чемпионате Швеции по биатлону

Шведская биатлонистка Анна Магнуссон выиграла бронзовую медаль чемпионата Швеции в мужской эстафетной гонке. Дистанцию девушка проходила в составе команды города Питео вместе с Пеппе Фемлингом и Йеспером Нелином.



Женскую эстафетную гонку выиграла команда Боре в составе Моа Олссон, Шардин Слоф и Эммы Нильссон.



Чемпионат Швеции. Буден. Эстафеты. Мужчины



1. Эстерсунд (Хеннинг Шоквист, Виктор Олссон, Турстейн Стенерсен) – 58.07,2 (1+4)

2. Туллус (Антон Иварссон, Оскар Ольссон, Мартин Понсилуома) – 39,5 (3+12)

3. Питео (Пеппе Фемлинг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин) – 45,1 (2+6)



Чемпионат Швеции. Буден. Эстафеты. Женщины



1. Боре (Моа Олссон, Шардин Слоф, Эмма Нильссон) – 51.25,5 (0+10)

2. Эстерсунд (Фелиция Линдквист, Кайса Грапе, Элизабет Хогберг) – 18,2 (1+6)

3. Финнскога (Матильда Эвальдссон, Энни Линд, Муна Брурссон) – 1.27,2 (3+6).