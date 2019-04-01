Ахатова: у Глазыриной есть все шансы пробиться в основу сборной России

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира по биатлону Альбина Ахатова оценила выступление Екатерины Глазыриной на чемпионате России в Тюмени. Спортсменка, вернувшаяся к соревнованиям после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, выиграла спринтерскую гонку.

«Катя показала очень хорошую физическую форму, с нулём отработала спринт и заслуженно победила. Но в контактных гонках — пасьюте и масс-старте — она не справилась. Видимо, ей не хватает работы в команде, она готовилась одна, и у неё не было спарринговых стрелковых тренировок. До дисквалификации Глазырина была на очень хорошем уровне и в целом его удержала. К тому же у неё большой опыт. Думаю, что у Кати есть все шансы пробиться в основу сборной на следующий сезон. Хотя решение за тренерским советом, мы можем только предполагать», — цитируют Ахатову «Известия».

Ахатова также отметила результаты Ларисы Куклиной. В спринте и масс-старте она заняла второе место, в гонке преследования — первое.

«Лариса очень порадовала. Она воспитанница моего папы, мой муж тренирует сборную ЯНАО, поэтому я очень переживала за Куклину. Она показала, что в следующем сезоне способна стать одним из лидеров женской сборной», — сказала Ахатова.