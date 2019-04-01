Братья Бё и Экхофф выиграли эстафетные гонки в чемпионате Норвегии

В чемпионате Норвегии по биатлону состоялись мужская и женская эстафетные гонки. В мужской эстафете победу одержала команда из округа Согн-ог-Фьюране в составе братьев Йоханнеса и Тарьея Бё, Уле Мартина Эрдаля и Ховарда Бугетвейта. Женские соревнования выиграла команда из Осло-ог-Акерсхус, в которую вошли Текла Брюн-Ли, Ингрид Ланмарк Тандревольд и Тириль Экхофф.



Чемпионат Норвегии. Ол. Эстафета. Мужчины



1. Согн-ог-Фьюране (Уле Мартин Эрдаль, Ховард Бугетвейт, Тарьей Бё, Йоханнес Бё) – 1:13.25,5 (0)

2. Оппланн (Харальд Ойгард, Эмиль Ниенг, Вебьорн Сорум, Сиверт Гутторм Баккен) – 16,5 (0)

3. Осло-ог-Акерсхус (Струла Хольм Лагрейд, Йорген Бренденген, Трулс Фьелльхейм Йорде, Эндре Стремсхайм) – 3.08,2 (1)



Чемпионат Норвегии. Ол. Эстафета. Женщины



1. Осло-ог-Акерсхус (Текла Брюн-Ли, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф) – 50.46,0 (1)

2. Сер-Тренделаг (Кристин Флоттум, Марте Лиен Йохнсен, Йенни Энодд) – 1.45,0 (0)

3. Норд-Остердаль (Мари Свердруп, Элине Грюэ, Кристен Шельдаль) – 2.44,0 (2).