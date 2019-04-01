Результаты российских биатлонисток в сезоне признаны удовлетворительными

Тренерский совет Союза биатлонистов России на заседании в Тюмени признал удовлетворительными результаты женской сборной России в сезоне-2018/19, сообщает ТАСС. С отчётом на тренерском совете выступил старший тренер женской команды Виталий Норицын.



Женская сборная России заняла четвёртое место в Кубке наций. В общем зачёте Кубка мира Екатерина Юрлова-Перхт стала лучшей из россиянок, заняв 14-е место. На прошедшем чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) Юрлова-Перхт завоевала серебряную медаль в масс-старте.

Результаты юниорской сборной России были названы неудовлетворительными. На чемпионате мира среди юниоров в Осрблье (Словакия) сборная России завоевала две медали — золотую и серебряную.

Завтра, 2 апреля, в Тюмени завершится чемпионат России по биатлону.