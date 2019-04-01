Ярошенко: Логинову обязательно надо извиниться за допинг

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал критические замечания иностранных биатлонистов в адрес россиянина Александра Логинова, который отбыл дисквалификацию за применение допинга. Ярошенко также возвращался в биатлон после отстранения за приём запрещённого препарата.

«Морально это очень тяжело. Такое ощущение, когда возвращаешься, что косые взгляды тебя просто уничтожают по большому счёту. Психологическое напряжение очень сильное. Возможно, не все спортсмены к тебе так относятся, но ты чувствуешь, будто вокруг тебя атмосфера очень напряжённая. Пока ты не встречаешь болельщиков, причём не российских, вот лично я встретил группу болельщиц из Германии, они так же тепло ко мне относились.



Но я бы в первую очередь извинился. Понятно, что Александру нужно в первую очередь извиниться перед спортсменами. Мы понимаем, что сама ситуация неоднозначная, и мы только спустя десятилетия узнаем, в чём было на самом деле дело. Но для начала нужно хотя бы извиниться.



Что касается этого феномена, что человек вернулся и занял вторую строчку общего зачёта и показывал отличные скорости: если отмотать назад, Логинов был очень сильным и конкурентноспособным, уже выходя из юниоров, выходя в большой спорт. К счастью, его возраст сейчас около 30, он как раз выходит в тот возраст, который позволяет показывать максимальные скорости. Александр всегда был сильным, это лишь подтверждает, что тот случай, который с ним произошёл, — назовём его роковой случайностью, которая, конечно же, поставила пятно на его карьере. Ровно как и я на своей карьере вот этим случаем поставил огромное пятно, которое даже сейчас уже, в обычной жизни всё равно меня преследует.



Понятно, что время лечит, пройдут эти всплески негатива. Но извиниться, я думаю, обязательно надо», — сказал Ярошенко в интервью Kalashnikov Media.

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