Стал известен расширенный состав сборной России по биатлону на следующий сезон

Тренерский совет Союза биатлонистов России определил расширенный список кандидатов в сборную России на следующий сезон, сообщает ТАСС.



В мужскую и женскую команды вошло по 22 биатлониста. Окончательный состав утвердит правление СБР после медицинского обследования спортсменов, которое пройдёт в конце апреля — начале мая.



В расширенный состав мужской команды включены: Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Евгений Гараничев, Саид Каримулла Халили, Антон Бабиков, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Василий Томашин, Ильназ Мухамедзянов, Игорь Малиновский, Вадим Филимонов, Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов, Андрей Вьюхин, Пётр Пащенко, Иван Томилов, Дмитрий Иванов, Даниил Серохвостов.



На заседании тренерского совета было высказано предложение о включении в состав Максима Буртасова, Вячеслава Малеева, Алексея Вагина и Юрия Шопина.



В женскую команду предварительно включены: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Маргарита Васильева, Елизавета Каплина, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Анна Никулина, Елена Чиркова, Полина Шевнина, Анастасия Егорова.

Выступление российских биатлонистов в сезоне признано удовлетворительным