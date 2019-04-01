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Летний чемпионат России по биатлону примет Тюмень, зимний – Ханты-Мансийск

Летний чемпионат России по биатлону примет Тюмень, зимний – Ханты-Мансийск
Другие / Биатлон

Стало известно место проведения летнего чемпионата России по биатлону – им станет Тюмень. Зимнее национальное первенство примет Ханты-Мансийск. Об этом сообщает издание ТАСС.

Известны и ориентировочные даты проведения соревнований – летний чемпионат пройдёт 24-30 сентября, зимний – с 26 марта по 2 апреля.

Отмечается, что на проведение летнего чемпионата России также претендовал Сочи.

Напомним, зимний чемпионат России – 2019 завершится 2 апреля. Ранее чемпионами России стали Матвей Елисеев, Александр Логинов, Владимир Семаков, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Екатерина Глазырина.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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