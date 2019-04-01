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Гимнастка Мустафина отказалась от участия в чемпионате Европы—2019

Гимнастка Мустафина отказалась от участия в чемпионате Европы—2019
Другие / Прочие виды спорта

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Алия Мустафина приняла решение пропустить чемпионат Европы по гимнастике, который состоится в апреле. Об этом сообщает ТАСС.

«Алия сама отказалась от участия в чемпионате Европы, так как находится не в той стадии готовности. Она сказала нам, что ей было тяжело было выступать на двух подряд турнирах, а чемпионат Европы был бы для неё третьим стартом практически без перерыва. Поэтому мы её освободили от европейского первенства. Но это было, повторюсь, её решение», – заявила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Ранее от участие в соревнованиях отказался россиянин Давид Белявский. Спортсмен не чувствует себя готовым к турниру такого уровня.

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