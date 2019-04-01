Алиев продолжит работу над новыми программами после весеннего призыва в армию

Евгений Рукавицын, тренер российского фигуриста Дмитрия Алиева, сообщил, что его подопечный приступит к работе над новыми программами после весеннего призыва в армию.



«Сезон действительно был не самым удачным, и сейчас для меня как тренера главная задача — сделать так, чтобы Дима подошёл к работе в межсезонье с желанием тренироваться и головой, свободной от негативных мыслей. Он впервые за многие годы отправится на отдых, восстановится.

В мае Диму ждёт призыв в армию, какое-то время он проведёт в расположении части, а дальше мы возобновим работу. В первых числах июня проведём двухнедельный сбор в Италии, затем ещё две недели в Кисловодске, тоже в горах, после чего, как обычно, Прибалтика. К сентябрьским контрольным прокатам будем готовиться уже непосредственно в Санкт-Петербурге», — цитирует Рукавицына ТАСС.



На Олимпиаде в Пхёнчхане Алиев занял седьмое место.