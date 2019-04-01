Норицын: больше всего огорчило состояние Кайшевой. Это моё личное поражение

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал самые яркие, по его мнению, события сезона-2018/19.

«Серебро Кати Юрловой на чемпионате мира, где последний финишный круг все переживали за борьбу. Победная эстафета в Оберхофе. Давно не было медалей в этой гонке, и поэтому особенно радостно», — приводит слова Норицына Rusbiathlon.

Норицын также рассказал о моменте, который огорчил его больше всего.

«Состояние в этом сезоне Ульяны Кайшевой. Второй год с ней работаю и считаю это своим личным поражением, отношу это к себе. Не смог помочь ей решить проблемы за межсезонную подготовку, а также зимой. Надеюсь, что разберёмся, потому что это была не та Ульяна, которая должна быть», — сказал тренер.