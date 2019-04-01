Речь Тихонова на тренерском совете оборвали словами «вы всё врёте»

Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Гербулов на заседании тренерского совета Союза биатлонистов России обвинил во лжи четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова, сообщает ТАСС.

В своём выступлении Тихонов раскритиковал тренерский штаб сборной России, а также журналистов и систему здравоохранения страны. Когда он стал говорить о спонсорах СБР, которых привлекал лично, Гербулов из зала закричал: «Вы всё врёте. И постоянно говорите одно и то же».



После короткой словесной перепалки Тихонов покинул трибуну, а позднее заявил, что больше не будет выступать на тренерских советах.



«Комментатор Дмитрий Губерниев вчера сказал, что Тихонов приехал с косой головы рубить. Я ничего подобного не собираюсь делать, потому что не являюсь членом тренерского совета. Я больше никогда не буду тут выступать, у меня своих дел хватает: расширенное производство, бизнес, мне не до этого будет, но на сайте всё будет сказано, там прочтёте», — сказал Тихонов.